Шмелева предложила публиковать "карту распределения" по вузам абитуриентов-стобалльников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, предложила публиковать "карту распределения" по вузам абитуриентов, получивших 100 баллов за ЕГЭ, чтобы избежать необоснованного давления на выпускников-отличников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Единой России".

По мнению Шмелевой, это также поможет реально оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ. "По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. Тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров и тем более охотой на ведьм", - отметила она.

Шмелева убеждена, если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период.

Она полагает, что одновременно необходимо решать вопрос концентрации выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов. "Это реальная проблема, которой нужно заниматься, - как повысить качество образования и привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов", - сказала руководитель "Сириуса". Она обратила внимание на Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона.

Шмелева отметила, что в этом году в ряде ведущих вузов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест. Она напомнила, позицию главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о том, что к изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно, он предложил увеличить число топ-вузов в регионах, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам, проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ.