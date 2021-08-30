Проект развития территории бывшего военного городка в Новосибирске подготовят к 2022 году

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Дорожную карту мероприятий по реновации территории бывшего военного городка в Новосибирске, о передаче которой в областную собственность ранее заявили в Минобороны РФ, подготовят к началу 2022 года. На территории планируется построить социальную и коммунальную инфраструктуры, сообщил ТАСС замруководителя администрации губернатора региона Сергей Нешумов.

Военный городок № 17, начало строительство которого относится к началу XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками истории регионального значения. В середине августа в Минобороны РФ сообщили о том, что глава министерства Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Новосибирской области.

"Дальнейшее использование комплексной реновации территории бывшего военного городка планируется для создания, в том числе благоприятных условия для проживания, а также строительства социальной и коммунальной инфраструктуры, согласно разрабатываемой и утверждаемой совместной рабочей группой дорожной карте до 1 января 2022 года", - сообщил Нешумов.

Он добавил, что общая площадь передаваемой территории составляет 48 га. По словам Нешумова, она не используется и не планируется к использованию в интересах вооруженных сил РФ, а памятники истории и культуры, располагающиеся в городке, нуждаются в ремонте и реставрации.