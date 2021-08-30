Фальков считает, что карбоновые полигоны позволят научно подойти к проблеме лесных пожаров

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Деятельность карбоновых полигонов поможет научно обоснованно подойти к решению проблем, связанных с лесными пожарами, сказал на открытии карбонового полигона в Тюменской области министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы смотрим гораздо дальше, чем лесо-климатическая повестка, образовательная функция, и смысл этого полигона - мы ставим себе задачу научно обоснованно подойти к проблемам, касающимся пожаров в лесах и того, что связано с этой большой проблематикой, оно напрямую вытекает из изменений в климате", - сказал Фальков.

Министр отметил, что ведется работа по направлению новых технологий улавливания, транспортировки, переработки углерода - на это есть запрос у бизнеса.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

В марте 2021 года были определены семь пилотных регионов, где будут созданы карбоновые полигоны: это Чеченская Республика, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В ходе проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана, оксида азота и других.