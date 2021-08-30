Власти Кубани заявили, что загрузка отелей доходит до 80%, несмотря на ограничения

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Загрузка отелей Краснодарского края в августе достигает 80%, несмотря на введенные ранее правила о заселении туристов только с прививкой от коронавируса или медотводом. Аннулировали около 17% бронирований, рассказал в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
С августа при заселении в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам также заселяют гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования о наличии ПЦР-теста не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесенном заболевании.
"Нам пророчили большой процент отмены броней, озвучивались цифры даже до 70%, говорилось, что Краснодарский край собственными руками срывает курортный сезон. По факту мы не увидели такого большого процента отмены, это где-то до 17% аннулирования бронирований. <…> Средняя загрузка [отелей в августе] достаточно хорошая - от 75 до 80%", - сказал Руппель.
Он уточнил, что сегодня на курортах Краснодарского края отдыхает около полумиллиона человек. По его словам, в целом по турпотоку регион идет на уровне 2019 года.
"Здесь даже влияют не столько новые правила на заселение в регионе, сколько отношение к собственному здоровью, многие выбирают другие варианты, пересидеть где-то на даче с семьей, с близкими. Я думаю, что около 14-16 млн туристов мы примем в этом году", - отметил вице-губернатор.
Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.