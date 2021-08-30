Власти Кубани заявили, что загрузка отелей доходит до 80%, несмотря на ограничения

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Загрузка отелей Краснодарского края в августе достигает 80%, несмотря на введенные ранее правила о заселении туристов только с прививкой от коронавируса или медотводом. Аннулировали около 17% бронирований, рассказал в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

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С августа при заселении в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам также заселяют гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования о наличии ПЦР-теста не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесенном заболевании. "Нам пророчили большой процент отмены броней, озвучивались цифры даже до 70%, говорилось, что Краснодарский край собственными руками срывает курортный сезон. По факту мы не увидели такого большого процента отмены, это где-то до 17% аннулирования бронирований. <…> Средняя загрузка [отелей в августе] достаточно хорошая - от 75 до 80%", - сказал Руппель.

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