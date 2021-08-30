Мэр Сочи заявил, что курорт готов принять более 6,5 млн гостей в 2021 году

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Сочи готовы к тому, что город-курорт по итогам текущего гда посетят свыше 6,5 млн гостей. На сегодняшний день на курорте отдохнули более 5 млн туристов, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Прогнозируем, что в этом году мы в общей сложности примем около 6,5 млн гостей. Однако число может быть и выше, и мы готовы к росту турпотока. Оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего сезона уже работает", - отметил мэр.

По его словам, летний сезон, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, можно считать успешным. Только в июне на курорт приехали более 870 тыс. гостей, что вдвое выше показателя годом ранее.

Почти 70% гостей, которые заселяются в отели и санатории курорта, приезжают в Сочи с прививкой от коронавируса. Для остальных доступны пункты вакцинации. "Их у нас более 30, причем, четыре из них работают на базе гостиничных комплексов", - добавил мэр.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2019 году его посетили 6.2 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.