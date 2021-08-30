В Крыму впервые с июня выявили менее 300 случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 298 случаев заражения новым коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

Ранее в регионе менее 300 случаев фиксировали 30 июня. С 1 июля этот показатель был превышен.

"За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 263 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три случая завозные из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 3 315 человек. Выздоровевших за сутки - 47 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 70 тыс. человек. Выздоровели более 60 тыс. человек, умерли более 2 тыс. пациентов.