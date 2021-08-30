Более 4 тыс. животных чипировали в Москве с начала года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. домашних питомцев чипировали в ветеринарных клиниках Москвы с начала года. За весь 2020 год московские ветеринарные врачи установили 5 800 чипов, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"С начала этого года столичные ветеринары чипировали более 4 тыс. питомцев - это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь 2020 год московские ветеринарные врачи установили 5 800 чипов. А с 1 сентября 2021 года в государственных ветеринарных клиниках столицы начнется акция по чипированию домашних животных, в течение месяца стоимость этой услуги составит 706 рублей с учетом микрочипа", - говорится в сообщении.

Чипировать животное в Москве можно во всех 26 государственных ветеринарных клиниках. Наличие электронного микрочипа увеличивает шансы найти домашнее животное, если оно потерялось. Кроме того, чипирование является одним из способов идентифицировать питомца. В России собаки и кошки относятся к числу животных, для которых процедура идентификации является обязательной. Сама процедура установки чипа совершенно безболезненна и безопасна для животного.

"Капсула, содержащая персональный 15-значный номер, вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. После этого информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных. Если потерявшееся животное попадает в приют или клинику, специалисты считывают его чип сканером и запрашивают из базы контактную информацию о его владельце", - уточняется на портале.

Микрочип позволяет найти потерянное животное даже за пределами России. Записаться на прием к ветеринару для консультации и оказания услуг можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".