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Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года

Упрощенный режим также планируется расширить
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник сообщил о том, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесен в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

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"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет, - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Глава комитета уточнил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

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