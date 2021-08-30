ФСБ представит документы о планах Японии применить бактериологическое оружие в годы войны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ФСБ России представит рассекреченные архивные документы о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР в годы Второй мировой войны, создании разветвленной базы производства и испытаниях бактериологического оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"6 сентября центральный архив ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками в 1949 году", - сообщили в ЦОС.

"Трофейные документы, протоколы допросов и собственноручные показания солдат, офицеров и вольнонаемных японской армии свидетельствуют о наличии в Маньчжурии в непосредственной близости от границ Советского Союза разветвленной базы по производству бактериологического оружия и планах по его использованию против СССР и других стран, а также о фактах его применения, в том числе испытаниях на живых людях", - отметили в ФСБ.