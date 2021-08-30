В Орловской области началась проверка по информации о казнях мирных жителей в годы войны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина начали доследственную проверку по информации о казнях мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в Орловской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СК РФ.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Из архивных данных УФСБ по Орловской области следует, что немецким карательным отрядом под названием "Украинская компания", созданным в июне 1942 года, в который входило около 50 человек, командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство отряда входили командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В 1943 году также были получены показания о расстрелах членами этого карательного отряда мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года.

"На место предполагаемого расстрела и захоронения в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в СК. На месте уже обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. После его завершения будут назначены судебно-медицинские, генетические экспертизы. УФСБ России по Орловской области поручено установить очевидцев преступления, родственников погибших.