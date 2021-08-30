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НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса - директор.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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