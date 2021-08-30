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Производители жвачки направят около $14 млн на очистку британских городов

Согласно исследованиям, около 87% улиц Англии испачканы жевательной резинкой

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Компании по производству жевательной резинки потратят до 10 млн фунтов стерлингов ($13,7 млн), чтобы очистить улицы британских городов от жвачки в течение последующих пяти лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

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Инвестиции будут направлены на очистку испачканных жвачкой исторических мест, а также на проведение специальных мероприятий, побуждающих людей не выбрасывать изжеванную резинку на улице. "Пятна от выброшенной жевательной резинки - это бедствие для наших городов и поселков, на которое ежегодно тратятся миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков. <…> Ежегодные затраты на уборку оцениваются в 7 млн фунтов стерлингов ($9,6 млн)", - сказала министр окружающей среды Ребекка Поу.

Согласно исследованию организации Keep Britain Tidy, около 87% улиц Англии испачканы жвачкой. Выбрасывание мусора, в том числе жевательной резинки, в неположенных местах в Великобритании является уголовным преступлением и карается штрафом на месте нарушения до 150 фунтов стерлингов ($206,5), а в случае признания нарушителей виновными в суде - до 2,5 тыс. фунтов стерлингов ($3,4 тыс.).

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