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Пандемия COVID-19
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Россия обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев сообщил, что направлена заявка на признание вакцины "Спутник V"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Москва и Лондон обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации, Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

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"Это тема обсуждается", - сказал он. По его словам, направлена заявка на признание вакцины "Спутник V".

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

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ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
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