Около 1,5 млн учащихся пойдут в школы и детсады Москвы 1 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полтора миллиона школьников и дошколят пойдут в образовательные учреждения столицы 1 сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем готовиться к 1 сентября, осталось буквально два дня, 1,5 млн московских школьников и дошкольников придет в образовательные учреждения города Москвы - это целая страна, и мы, конечно, серьезно готовимся к этому экзамену. Надеюсь, что все школы и детские сады полностью готовы к началу учебного года. Особое внимание, к районам новостройки, таким как поселение Сосенское в новой Москве, которое уже как целый город: несколько лет назад здесь был один детский садик и одна школа, а сегодня уже 30 детских садов и школ, а в ближайшие три года еще будет построено 30", - сказал Собянин в ходе открытия нового здания школы № 338 в поселке Коммунарка на ул. Сосенский Стан.

Мэр подчеркнул, что в столице ведется масштабная непрекращающаяся стройка образовательных центров и сопутствующей инфраструктуры. "Один из таких комплексов - большая школа на 1,1 тыс. [на ул. Сосенский Стан в Коммунарке], оснащенная всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы и т.д. Первоклассная и современная школа, одна из лучших. Надеюсь, что дети и педагоги по достоинству оценят ее. С наступающим праздником, желаю успехов", - заключил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с 2011 года в городе было построено 436 зданий образовательных учреждений, в т. ч. 317 детских садов и 119 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 265 объектов построено за счет городского бюджета, 171 - за счет инвесторов. 1 сентября 2021 года московских детишек примут 25 новых школ и детских садов.

"В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета. Примерно столько же новостроек будет введено за счет средств инвесторов. В ТиНАО за эти годы построено 85 зданий образовательных учреждения - 61 детский садик и 24 школы. В 2021-2023 годах в Новой Москве планируется построить за счет города и инвесторов 85 образовательных объектов, в т. ч. 48 ДОУ и 37 школ", - сообщили в мэрии.

Новая школа в Коммунарке

Школа состоит из четырех блоков. Учебные классы, лаборантские, актовый и спортивные залы, кабинеты дополнительного образования и другие помещения оснащены современным оборудованием и мебелью.

Первый блок - две секции, предназначенные для учащихся средней и старшей школы. Наряду с универсальными классами, здесь располагаются специализированные классы: живописи, шахмат, лего-конструирования, музыки и пения, технического творчества, домоводства, информационных технологий, робототехники, технического черчения и рисования. Также находится медицинский блок.

Во втором блоке размещены столовая, аудитории информационных технологий, актовый зал с трибунами, большая библиотека (медиатека) с местами для проектной работы в небольших группах и книгохранилище. Оборудовано пространство для проведения общественных мероприятий.

Третий блок с отдельным входом предназначен для начальной школы. В нем есть два гардероба, кабинеты и большие рекреации для отдыха во время перемен. В четвертом блоке ученики смогут заниматься в двух спортивных залах - основном и малом, залах хореографии и альтернативной физкультуры.

Также в школе будут работать студия хореографии для развития навыков художественной гимнастики, два IT-полигона, где ребята будут обучаться созданию сайтов, программированию, основам компьютерного дизайна, а также кино-фото-лаборатория для развития креативного мышления. Кроме того, здесь разместится музей военно-патриотического воспитания школы, которая носит имя Героя Советского Союза Александра Федоровича Авдеева - летчика-фронтовика, участника Великой Отечественной войны.

Спортивное ядро

На школьном дворе обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, две гимнастические площадки, футбольное поле с покрытием из рулонного газона, беговая дорожка, площадки для прыжков и метания мяча, полоса препятствий. Имеются четыре зоны для подвижных игр с малыми архитектурными формами.

На лавочках, укрытых перголами, школьники могут отдохнуть, пообщаться и подготовить к урокам на свежем воздухе. В жаркое время года деревянный навес защитит от солнечных лучей.

Школьная территория благоустроена и озеленена. Разбиты рулонные газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, сделаны проезды, тротуары и площадки для велопарковки. Имеется хозяйственная площадка для размещения мусорных контейнеров.

Первых учеников новый корпус школы № 338 примет 1 сентября 2021 года. В настоящее время в школу зачислено 500 учащихся, ведется набор педагогов и других сотрудников. Укомплектование школы продолжится в течение учебного года, заверили в мэрии.