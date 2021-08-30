ФИПИ опубликовал первые методические рекомендации для учителей по подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей по подготовке к ЕГЭ по физике, химии и обществознанию. Они были подготовлены на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2021, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года. Данная работа проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать методическую помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к экзаменам", - рассказали в пресс-службе.

Методические рекомендации были составлены на основе анализа результатов ЕГЭ 2021 года, в том числе типичных ошибок выпускников с разными уровнями подготовки. Также в них включены разъяснения планируемых изменений в контрольных измерительных материалах ЕГЭ 2022 года.

Методические рекомендации по всем остальным предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, появится в течение сентября, уточнили в пресс-службе.