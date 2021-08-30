Эксперт считает, что грипп в России в этом году может оказаться активнее, чем в прошлом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Грипп в этом году может циркулировать в России активнее, чем в прошлом, поэтому необходимо пройти вакцинацию. Об этом заявил в понедельник директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Прошлый год был особенный, мы практически не наблюдали пациентов с гриппозной инфекцией. В этом году многие говорят, что, может быть, будет все так же. Но в этом году и ситуация другая, у нас достаточное число людей переболели коронавирусной инфекцией, увеличилось число привитых. Прослойка людей, которые защищены от коронавирусной инфекции, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или [в сочетании] грипп и ковид, они сохраняются. Поэтому мы призываем вакцинироваться от гриппа", - сказал Лиознов на пресс-конференции.

Он также отметил, что в первую очередь вакцинацию следует пройти людям из группы риска, в которую теперь также входят люди от 55 лет. Глава НИИ напомнил, что новая коронавирусная инфекция также продолжает циркулировать, поэтому есть риск перенести сочетанную инфекцию, а совместное течение протекает тяжелее.

"Мы живем в период неопределенности. В прошлом году мы ждали приход эпидемии, и в этом году мы ждем, но ситуация покажет. Когда мы проживем несколько сезонов вместе с коронавирусной инфекцией, после этого нам, наверное, будет проще прогнозировать. Но мы ждем, надо быть готовыми", - добавил он.

Лиознов пояснил, что каждый год гриппозные вакцины меняются по своему штаммовому составу. В этом году Всемирная организация здравоохранения сообщила производителям о двух "абсолютно новых штаммах", рассказал глава НИИ. Они относятся к вирусу гриппа АH1N1 и AH3N2.