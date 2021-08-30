Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, о которых ранее объявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России". Об этом сообщил в понедельник председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей", - сказал он.

Мишустин добавил, что эти средства в первую очередь призваны "компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии".

По словам главы кабмина, "очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, именно так, как им удобно".

Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в нынешнем году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок". Кроме того, глава государства предложил по итогам года выплатить военнослужащим единовременно по 15 тыс. рублей в среднем. Выступая на втором этапе съезда единороссов на прошлой неделе, президент отметил, что считает необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.