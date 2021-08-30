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Во всех регионах России планируют начать учебный год в очном формате

Во всех регионах РФ планируется начать учебный год в очном формате - Голикова.

Мишустин поручил Голиковой проконтролировать вопросы доступности школьного образования
Глава кабмина также поручил продолжить информирование граждан о получении выплат на школьников
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