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Власти Китая ввели жесткие ограничения на онлайн-игры для несовершеннолетних

Одновременно ужесточаются требования и в отношении игровых аккаунтов

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Государственное управление по делам прессы и печати КНР ввело жесткие меры по ограничению времени, проводимому несовершеннолетними в сетевом пространстве за онлайн-играми. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа.

По его данным, компании-операторы игровых платформ теперь имеют право предоставлять доступ к ресурсам детям и подросткам только три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье, - а также в официальные выходные дни. Несовершеннолетние могут играть в онлайн-игры в эти дни только один час, с 20:00 до 21:00.

Одновременно ужесточаются требования и в отношении игровых аккаунтов. Предполагается, что такая мера позволит "создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".

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