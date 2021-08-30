МВД признало пребывание в России Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в РФ комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Министерством внутренних дел РФ принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. Указанный гражданин в последние годы неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство. В своем публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений вне зависимости от формы их подачи. "В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке. МВД России и в дальнейшем будет принимать меры в рамках предоставленных полномочий по недопущению экстремистских проявлений", - добавили в пресс-центре.

Таганский суд 9 августа признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.