Мишустин поручил Голиковой проконтролировать вопросы доступности школьного образования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать на личном контроле вопросы доступности школьного образования для всех детей в стране.

"На заседании президиума Государственного совета глава государства [Владимир Путин] обратил особое внимание на необходимость повысить качество образования в школах, в том числе чтобы обеспечить равные возможности для каждого ребенка. Важно, чтобы дети могли получать знания и раскрывать свои способности независимо от того, где они живут: в областном центре, в сельской местности или где-то еще. Татьяна Алексеевна, прошу держать эту работу под личным контролем", - обратился Мишустин к Голиковой на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина также поручил продолжить информирование граждан о получении выплат на школьников.

"Мы выделяем средства на выплаты школьникам, рассчитывая, что за ними обратятся родители или опекуны каждого ребенка. Конечно, необходимо продолжить информирование, чтобы те, кто не знал или до сих пор не слышал о такой выплате, могли ею воспользоваться. Прошу вас тщательно мониторить ситуацию", - сказал Мишустин.

Голикова сообщила главе кабмина, что единовременная выплата семьям школьников перечислена уже на 99,5% детей, имеющих право на ее получение.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей. Заявление на получение такой поддержки можно направить до 1 ноября.