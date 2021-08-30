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Лавров: нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны

Как заявил глава МИД РФ, нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить страну
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Он подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.

"[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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