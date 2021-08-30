В 33 странах Европы отметили рост заболеваемости COVID-19 более чем на 10%

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Эпидемическая картина в 53 странах Европейского региона ВОЗ неоднозначна, в 33 государствах зарегистрирован рост заболеваемости более чем на 10% в последние 14 дней. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"33 государства сообщают о росте заболеваемости более чем на 10% за 14 дней. Этот высокий уровень передачи вызывает серьезное беспокойство, особенно в свете низкого уровня вакцинации приоритетных групп населения в ряде стран. В некоторых странах наблюдается рост нагрузки на больницы и рост числа смертей. На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%, согласно одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 тыс. смертей", - отметил он.

По словам Клюге, к настоящему моменту в регионе 64 млн подтвержденных случаев и 1,3 млн смертей. Рост заболеваемости эксперты организации объясняют более быстрым распространением дельта-штамма, о котором сейчас сообщают в 50 странах региона, ослаблением мер общественного здравоохранения, а также сезонным всплеском путешествий, приводящий к значительному росту числа заболевших в большинстве стран. "Мы наблюдаем особенно резкий рост случаев заболевания на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии", - пояснил Клюге.

Проблемы вакцинации

"Вакцины - это путь к открытию общества и стабилизации экономики. Несмотря на это, мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой недостаточного производства, недостаточного доступа и недостаточного принятия вакцин", - подчеркнул директор бюро. Примерно за восемь месяцев было введено около 850 млн доз препаратов против COVID-19, почти половина населения региона была полностью вакцинирована. Но вакцинация в регионе замедлилась: за последние шесть недель ее уровень снизился на 14% "из-за отсутствия доступа к вакцинам в одних странах и непринятия вакцины в других". "На сегодняшний день только 6% людей в странах с низким и средним уровнем доходов в нашем регионе прошли полную вакцинацию. Несмотря на то, что почти три четверти медицинских работников в нашем регионе завершили полную вакцинацию против COVID-19, есть страны, которым удалось вакцинировать только каждого десятого медицинского работника", - подчеркнул Клюге.

По его мнению, существует очевидная потребность в увеличении производства вакцин, распределении их доз и улучшении доступа в странах, чтобы они могли предложить населению полную серию вакцинации. Серьезную озабоченность экспертов ВОЗ вызывает "застой в использовании вакцин в регионе". "Сейчас, когда меры общественного здравоохранения и социальные меры смягчаются во многих странах, принятие вакцинации общественностью имеет решающее значение, если мы хотим избежать более широкой передачи, более тяжелых заболеваний, увеличения смертности и увеличения риска появления новых вариантов, вызывающих тревогу. Скептицизм в отношении вакцин и отрицание науки мешают стабилизировать этот кризис", - подытоживает Клюге.