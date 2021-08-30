Научная конференция к 80-летию прихода союзного конвоя "Дервиш" открылась в Архангельске

ТАСС, 30 августа. Международная научно-практическая конференция "Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции" в честь 80-й годовщины прибытия первого союзного конвоя "Дервиш" в Архангельск открылась в понедельник в столице Поморья.

"В 2021 году у мероприятия особенно насыщенная программа. Она посвящена 80-летию прибытию в архангельский порт первого союзного конвоя "Дервиш". Иностранные корабли не просто доставляли в нашу страну грузы, они открыли своеобразный второй фронт в борьбе с фашистской агрессией в Арктике, проходили стратегический маршрут военных поставок в Советский Союз из стран антигитлеровской коалиции", - сказал на церемонии открытия форума губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В научном съезде, работа которого продлится два дня, примут участие более 70 ученых из 10 регионов России и шести зарубежных стран. Форум проводится при поддержке регионального правительства, фонда "История Отечества" Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Как отметил в своем видеообращении председатель общества Владимир Мединский, без точного знания того, "как воевали и победили наши предки, мы не сможем построить настоящее и спрогнозировать будущее".

"Самое главное в том, что тысячи моряков из Великобритании, Советского Союза, США, Канады и других стран-союзниц, рисковавших своими жизнями, чтобы доставить героически сражавшейся с войсками вермахта Красной армии вооружение, боеприпасы и продовольствие, были и навсегда останутся для нас героями, память о которых священна, как и память всех погибших в борьбе с нацизмом", - добавил в видеообращении председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании Андрея Келина, в Британии также с уважением относятся к ветеранам и памяти о вкладе арктических конвоев в победу во Второй мировой войне. Посольство России в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге продолжают держать связь с ветеранами королевских ВВС, которые были участниками тех событий, передают российские награды за личное мужество и отвагу.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, более 500 британцев получили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Это дает нам возможность подчеркнуть, что подвиг ветеранов не забыт, и в то же время обратиться к их мудрости и опыту. <…> Они сохраняют очень теплое отношение к нашей стране и нашему народу, верят в важность добрых отношений между Россией и Великобританией", - сказал Келин.

Программу конференции поделили на четыре секции, одну из которых посвятили вопросам преподавания темы арктических конвоев в школьной программе. Как подчеркнул в приветственном слове замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, особенно важно, что исторические вопросы ленд-лиза волнуют и остаются актуальными для молодых ученых, которые примут участие в научном событии.

"Я рад, что сегодня среди больших задач по развитию Арктики и в работе с экономическим развитием региона [большую роль] играет Северный Арктический Федеральный университет, один из организаторов сегодняшней конференции. Он выполняет свою миссию и по сохранению исторической памяти, ведет большую работу по воспитанию подрастающего поколения, в том числе и в рамках организации научных конференций и других памятных мероприятий", - сказал Афанасьев.

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск доставили более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более 2 млрд долларов, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.