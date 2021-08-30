В Москве завершили строительство второго терапевтического корпуса клиники "Хадасса"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Строительство второго терапевтического корпуса клиники "Хадасса" завершили на территории Сколково в Москве. Также было подписано соглашение с ортопедической клиникой "Сан Шарль" из Франции, сообщил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Московский медицинский кластер продолжает активно развиваться, несмотря на все существующие проблемы. Сегодня "Хадасса" завершила строительство второго терапевтического корпуса своей клиники. <...> Можно сказать, что проект медицинского кластера в Сколково состоялся. Он востребован пациентами и постепенно набирает обороты", - сказал Собянин.

По его словам, в Сколково идет строительство еще ряда объектов, в том числе многофункционального медицинского центра, в котором будут работать несколько клиник с различной специализацией.

"И сегодня мы подписали соглашение с одним из будущих резидентов этого центра - ортопедической клиникой "Сан Шарль" из Франции", - добавил мэр.

Федеральный закон №160-ФЗ о создании Международного медицинского кластера был принят в июне 2015 году. Создание ММК позволит привлечь в страну лучшие медицинские и образовательные практики, провести обучение российских врачей и медсестер, расширить научные исследования и разработки новых технологий и лекарственных препаратов.

Для создания ММК было выделено 58 га на территории инновационного центра "Сколково". На территории планируется открыть 10-15 медицинских учреждений из стран ОЭСР, в которых будут получать помощь до 300 тыс. пациентов ежегодно. На сегодняшний день в ММК работает израильская клиника "Хадасса".

О кластере

В рамках заключенных соглашений ведется проектирование и строительство реабилитационного центра широкого профиля, университетского госпиталя Страсбурга, многофункционального медицинского центра, биотехнологической лаборатории, центра ядерной медицины, поддерживающей инфраструктуры, в том числе благоустройства и апарт-отеля.

Активно развивается образовательное направление деятельности кластера. С начала 2020 года ММК проводит программы для врачей и медсестер и организует конференции по актуальным медицинским темам с международным участием.