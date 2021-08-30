Режим повышенной готовности из-за пандемии в Севастополе продлили до конца сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности, введенный в городе из-за ситуации с коронавирусом, до конца сентября, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в понедельник в ходе аппаратного совещания городского правительства.

Ранее на совещании озвучили данные о том, что в последние недели темпы распространения идут на спад, однако в сентябре, как ожидается, они вновь начнут расти.

"По режиму повышенной готовности. Мы продлили [режим] до конца сентября", - сказал Развожаев.

В свою очередь вице-губернатор Александр Кулагин отметил, что рост заболеваемости в сентябре может быть связан с тем, что школьники приступают к занятиям. Учитывая, что инкубационный период вируса у циркулирующего сейчас штамма сократился, рост может начаться даже раньше - в первой декаде месяца. "Через неделю поймем, будет ли по этому направлению подъем", - отметил он.

Директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов также уточнил, что продолжается прививочная кампания. Оба компонента вакцины получили 118 тыс. человек, более 800 уже ревакцинировались. Запас препаратов для прививок в городе есть. При этом поступила и вакцина от гриппа, с 1 сентября ее также можно будет получить.

Ситуация в Севастополе

Ранее Развожаев отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой. За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом более 27 тыс. человек, выздоровели порядка 24 тыс., умерли более 1 тыс. человек.

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала также на 50%. Регистрация бракосочетаний в ЗАГС возможна при условии присутствия не более 15 человек, включая работников учреждения. Также запретили работу заведений общественного питания в ночное время - с 23:00 до 08:00, исключение - обслуживание клиентов навынос или доставка заказов на дом.

Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.