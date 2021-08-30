В Кремле не видят большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах как какую-то важную проблему.

"Нет", - сказал Песков, отвечая в понедельник на вопрос журналистов, усматривают ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему.

По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и "если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов".

Как отметил Песков, проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в РФ.

"Об этом преждевременно говорить [об изменении правил въезда в Россию], пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики. Но решение не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, назрела ли необходимость в изменении миграционного законодательства, учитывая потребности в иностранной рабочей силе различных отраслей экономики.

По словам представителя Кремля, кадровый голод испытывают не только в сфере общепита. Эта проблема также характерна для строительства и для других отраслей экономики. "Проблема эта не простая с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса и других аспектов. Правительство этим занимается", - заверил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что это "не совсем вопрос Кремля".