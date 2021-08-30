Источник: Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МВД депортирует из России комика Идрака Мирзализаде, если он самостоятельно не покинет территорию Российской Федерации после того, как его пребывание было признано нежелательным на пожизненный срок. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"После признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что его вид на жительство аннулируется.

В понедельник в пресс-центре МВД сообщили, что Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. "В своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - пояснили в МВД данное решение. Таганский суд 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.

Нежелательное пребывание

Как пояснили ранее ТАСС в пресс-центре МВД, решение о признании пребывания иностранцев в России нежелательным принимается в случаях, если иностранный гражданин создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку, здоровью населения. Такое решение могут выносить МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА.

Только за пять месяцев этого года, по данным МВД, решение о нежелательности пребывания было принято в отношении 19 человек. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что связано с пандемией коронавируса. До 30 сентября в России действует мораторий на принятие таких решений, но он не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство о государственной границе России и иностранных граждан, которые создают угрозу национальной безопасности страны, в том числе выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, оказывают содействие в совершении террористических или экстремистских актов либо совершающих их. Мигранты, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующие в незаконных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, также не подлежат мораторию на принятие решения о нежелательности пребывания.