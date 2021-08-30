Утренний фильтр в детсадах Подмосковья для воспитанников с ОРВИ сохранят с 1 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Утренний фильтр, при котором воспитанники проходят осмотр на входе и не допускаются в учреждения при признаках ОРВИ, сохранится в подмосковных детских садах в новом учебном году. Об этом сообщил в понедельник на совещании губернатора Московской области министр образования региона Илья Бронштейн.

"Просим с пониманием относиться к тому, что в садах продолжает работать утренний фильтр. Ребенок осматривается, измеряется температура, и, к сожалению, дети с признаками ОРВИ не смогут попасть в группу. Родителям придется их забрать, или будет вызвана бригада скорой помощи для помощи данному ребенку, но с признаками ОРВИ ребенку в группе просто находиться небезопасно ни для него, ни для окружающих", - сказал он.

Бронштейн добавил, что также родителям дошкольников необходимо соблюдать масочный режим в детских садах. "Родители могут приходить в садик, могут сопровождать детей, помогать им переодеться, встречать их после занятий. Но при этом мы все-таки просим не забывайте о мерах предосторожности, и для родителей соблюдение масочного режима остается в садах очень важным фактором", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас в садах проводится генеральная уборка, дезинфекция, далее дезинфекия будет проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Также работают системы дезинфекции воздуха. Всего в этом году детские сады примут 468 тыс. воспитанников, что на 18 тыс. больше, чем в 2020 году.