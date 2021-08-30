Из 50 тыс. отдохнувших в детских лагерях Крыма ковидом заболели менее 0,01%

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Число детей, отдохнувших этим летом в оздоровительных лагерях Крымского полуострова, превысило 50 тыс., при этом зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой в понедельник приводит пресс-служба арт-кластера "Таврида".

"В течение лета в оздоровительных учреждениях Крымского полуострова отдохнули более 50 тыс. детей, всего было 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все в легкой форме. Это подтверждает эффективность санитарных мер", - приводит пресс-служба слова руководителя Роспотребнадзора.

Отмечается, что опыт организованного отдыха детей в Крыму использован, в частности, при разработке комплекса профилактических мер для проведения фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет 8-12 сентября в крымской бухте Капсель и соберет несколько тысяч участников. По словам Поповой, к настоящему времени вакцинированы или имеют иммунитет после перенесенного заболевания более 60% участников фестиваля и 70% персонала.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.