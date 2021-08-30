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В "Векторе" заявили, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса сейчас нет. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. <…> Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением. <…> Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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