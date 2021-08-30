Традицию поднимать флаг России в школах начнут внедрять в новом учебном году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России будет внедрять традицию поднимать государственный флаг в школах с нового учебного года, сообщил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов.

Ранее эту идею поддержал президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

"С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма", - сказал Кравцов на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года.

"Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага", - добавил министр.