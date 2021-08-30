Яровая предложила разработать типовой контракт по закупке питания для школьников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник сообщила о намерении внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении типового контракта по закупке школьного питания с тем, чтобы обеспечить его качество.

В ходе заседания профильных комиссий Совета законодателей по вопросу мониторинга готовности регионов РФ к обеспечению школьников бесплатным горячим питанием парламентарий обратила внимание на то, что "сегодня в контрактах на закупку [питания] по-прежнему приоритетом является цена", хотя закон дает право указывать в контрактах особые условия и выводить качество в число обязательных, но не все регионы пользуются данной возможностью.

"Для того, чтобы это правило стало обязательным для всех субъектов РФ, чтобы требования качества при закупках были безусловными, предлагаю дать полномочия министерству просвещения - и такую поправку готовлю в закон - по разработке типового контракта с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах", - сказала Яровая. По ее словам, это позволит обеспечить максимально высокие требования к поставщикам.

Вице-спикер уточнила, что у министерства появится "прямая обязанность разработать такой типовой контракт (унифицированный, единообразный) для всех без исключения субъектов РФ, для всех школ". Это позволит избежать необходимости внесения изменений в закон о госзакупках, добавила депутат.

Кроме того, продолжила Яровая, в типовом договоре "нужно будет обязательно ввести критерий коротких сроков годности", так как региональные производители поставляют продукцию с сокращенным сроком хранения, "она идет без консервантов". "Если мы в типовой договор введем ориентир на максимальное приобретение тех продуктов питания, которые имеют высокий уровень свежести и короткий срок хранения, обеспечивающие максимальную полезность этого продукты, мы тем самым находим ту важную дорогу к появлению в максимальном объеме регионального производителя в закупках для обеспечения питанием в школах, детских садах, социальных учреждениях детей горячим качественным здоровым питанием", - заключила Яровая.