Власти Петербурга пока не планируют полностью снимать ограничения из-за коронавируса

"К сожалению, победить вирус пока не удается, и, хотя ситуация в нашем городе находится под контролем, полностью снимать ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни мы пока не можем. Заболеваемость поднимается волнами, мы вынуждены реагировать и город вынужден сохранять все системы по борьбе с коронавирусом в режиме мобилизации, держать в высокой готовности койки, поддерживать запасы лекарств, строить и дооснащать медицинские учреждения. Благодаря поддержке президента город получил из федерального центра больше 30 млрд рублей на борьбу с ковидом", - сказал Беглов на заседании городского педагогического совета.

В Петербурге действует запрет на работу заведений общепита в ночное время, фуд-корты и аттракционы на открытом воздухе могут работать при условии, что их владельцы будут соблюдать ограничения по числу находящихся посетителей и обеспечат вакцинацию сотрудников. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий, а выставочные, торжественные и досуговые события могут проходить при условии соблюдения санитарных правил и с числом участников до 1 тыс. человек. Ограничение заполняемости театров и иных организаций искусств, на спортивных и физкультурных мероприятиях составляет не более 75%, кинотеатров - не более 50%.

В Петербурге также введена обязательная вакцинация для таких сфер, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

По последним данным, в Петербурге выявили 575 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 551 394 человека, умерли 20 552. За последние сутки в городе выявили 549 случаев заражения коронавирусом.