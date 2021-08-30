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Пандемия COVID-19

СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации

Ученые пришли к выводу, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам
© Pool/Latin America News Agency via Reuters Connect

ПРЕТОРИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты Южно-Африканской Республики выявили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал Eyewitness (EWN).

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По его словам, штамм, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

Ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. Портал отмечает, что группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новейшие исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6% населения ЮАР.

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ЮАРПандемия COVID-19
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