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Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что необходимо провести клинические испытания

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года в связи с необходимостью провести клинические испытания, считает гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени", - сказал он в понедельник в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Ранее сообщалось, что Центр им. Гамалеи планирует выйти на клинические испытания собственного препарата такого типа в конце 2021 - начале 2022 года и зарегистрировать ее в 2022-м. Вакцину в виде капель в нос разрабатывает и центр "Вектор".

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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