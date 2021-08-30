Новый кампус Новосибирского университета построят с применением низкоуглеродных технологий

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Новый кампус Новосибирского государственного университета (НГУ), который построят до конца 2023 года, будут возводить с применением экологичных низкоуглеродных технологий, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

"Первая очередь строится за счет частных пожертвований, и, конечно, при разработке проекта кампуса будут применяться низкоуглеродные технологии. Такое техническое задание стоит перед проектировщиками как первой, так и второй очереди кампуса, который строится в рамках федеральной инвестиционной программы", - сказал Федорук.

По его словам, это особенно актуально для НГУ, провозгласившим углеродную повестку. Так, на прошлой неделе в вузе был открыт климатический центр для координации работы по созданию карбоновых ферм в университете.

17 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства РФ сообщил, что Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. По итогам отобраны восемь проектов, готовых к началу реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

Первая очередь кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года - нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. Четвертый объект - новое общежитие СУНЦ - будет построено до конца 2026 года.

Вторая очередь строительства будет реализована в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Объекты будут построены до конца 2023 года.