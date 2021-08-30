Минпросвещения объявило пять направлений итогового сочинения в новом учебном году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Путешествия, технологический прогресс, роман писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание", спектакли, книги, музыка и поэма Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?" стали направлениями тем итогового сочинения для 11 классов в новом учебном году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник.

"Темы на этот учебный год, они следующие: первая тема - "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", следующая тема, как никогда актуальна в Год науки и технологии, - "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?". Третья тема, она связана с двухсотлетием великого писателя Федора Михайловича Достоевского и звучит следующим образом: "Преступление и наказание - вечная тема", - сообщил он на брифинге о готовности системы образования к началу учебного года.

По словам Кравцова, четвертое направление сочинения "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня". Эта тема о том, что кажется каждому выпускнику личностно важным для себя самого. Пятая тема "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".