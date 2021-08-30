Минобрнауки: нельзя дискриминировать иностранных студентов вузов, привившихся за рубежом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Нельзя дискриминировать иностранных студентов российских вузов, которые привились от коронавируса за рубежом. Об этом журналистам заявил в понедельник статс-секретарь - замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

"Мы рекомендовали, что до того момента, пока не будет принято решение по признанию или непризнанию тех или иных вакцин, чтобы студенты, привившиеся вакцинами в своей юрисдикции, в своем государстве, не были дискриминированы", - сказал он.

Замминистра добавил, что в настоящее время Минобрнауки рекомендовало вузам осуществить вакцинацию иностранных студентов за счет своих внебюджетных средств.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 216,4 млн человек, свыше 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 901 152 случая заражения, выздоровели 6 162 430 человек, умерли 182 429. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.