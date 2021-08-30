Толстой предложил наказывать участников массовых драк запретом на въезд в Россию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил за пожизненный запрет въезда в Россию для трудовых мигрантов, участвующих в массовых драках на территории страны.

"В мире достаточно тех, кто готов рассмотреть переезд в нашу страну, принимая ее традиции и образ жизни. Таким людям мы всегда рады. А вот любителям устраивать в русских городах свои порядки въезд в Россию должен быть закрыт. Желательно, чтобы раз и навсегда", - написал Толстой в понедельник в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал очередное происшествие в столице: как сообщили в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД, десять человек были задержаны за массовую драку около строительной площадки на юго-востоке Москвы, на них составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Снова массовая драка с участием мигрантов и новые вопросы в связи с этим. Больше всего удивляет лояльность силовых служб, не нашедших в этом ничего, кроме мелкого хулиганства", - отметил Толстой.

Он напомнил, что ранее десятки участников массовой драки около метро "Кузьминки" в Москве были депортированы из России. Такая же мера должна быть применена и к участникам нового инцидента на юго-востоке столицы, считает вице-спикер. "Со своими гражданами мы разберемся, но сейчас крайне важно напомнить всем, кто приехал к нам работать, что они в гостях", - подчеркнул он.

Ситуация в Москве

Власти Москвы следят за ситуацией с нарушающими порядок мигрантами, за несколько месяцев было возбуждено 800 уголовных дел, сообщил 28 августа мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва - город, в который ежегодно приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и других стран. Традиционно с целью трудоустройства в столицу прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ.

Как подчеркнул мэр, "последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. <...> полиция в последние месяцы провела жесткие рейды: возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну".

По его словам, кому-то это может показаться чрезмерным, но такой же контроль останется и дальше. Мэр призвал гостей столицы вести себя подобающим образом.