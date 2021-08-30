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Путин отметил сохранение у него хороших показателей иммунитета после прививки от COVID-19

В апреле президент РФ получил второй компонент "Спутника V"
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется хороший уровень иммунитета после вакцинации от коронавируса.

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"У меня держатся все эти показатели хорошо", - сказал глава государства в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Руденя в своем выступлении отметил большую популярность вакцины "Спутник V" в регионе. "Сейчас была возможность, сдал анализ, и у меня получилось больше 15 тыс. единиц [показатель иммунитета]. Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает", - заметил Руденя.

Путин сделал прививку от коронавируса двумя компонентами в марте-апреле текущего года. В июне в ходе прямой линии он сообщил, что вакцинировался препаратом "Спутник V".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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