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Пандемия COVID-19
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Школьникам в Москве не нужно будет сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, дети без признаков ОРВИ смогут посещать учебные заведения без ПЦР
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проходить ПЦР-тестирование детям перед 1 сентября не нужно. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны. Еще раз повторюсь: дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой допускаться в школы не будут", - сказала Ракова.

Она добавила, что также образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом.

"Информация о контактных лицах автоматически поступают в школы", - сказала Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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