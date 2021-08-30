Волонтеры в Петербурге за месяц привили от коронавируса около 100 бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Волонтеры благотворительных организаций Санкт-Петербурга совместно с медицинскими работниками за месяц привили от новой коронавирусной инфекции около ста бездомных и вскоре начнут проводить для этой категории вакцинацию от гриппа. Об этом ТАСС сообщила координатор проектов АНО "Благотворительная больница" Ксения Ершова.

"Первый наш выезд был в конце июля. По итогу мы выезжали пять раз и смогли вакцинировать 91 человека. Вакцинация проходила "Спутником V" и "Спутником лайт", - сказала собеседница агентства.

Вакцинацию организовали волонтеры "Благотворительной больницы", благотворительного фонда "Диакония" и клуба православной молодежи "Кинония", а также сотрудники городской поликлиники № 49. Они выезжали на точки скопления бездомных, в числе которых ночной приют организации "Ночлежка".

Ранее в "Благотворительной больнице" отмечали, что Петербург - один из немногих городов России, где проводится вакцинация бездомных. Прививку могут сделать люди без паспорта и полиса ОМС. Обычно отсутствие именно этих документов является барьером.

Планы на сентябрь по вакцинации от коронавируса волонтеры пока не составляли, но, по словам Ершовой, они планируют начать делать бездомным также прививки от гриппа.

Всего вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины в Петербурге прошли 1,5 млн человек, завершили цикл - 1,4 млн. В городе работают 166 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 42 мобильных пунктах вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 575 830 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 551 394 человека, умерли 20 552. За последние сутки в городе выявили 549 случаев заражения.