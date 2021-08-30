Глава Калмыкии заявил, что региону требуется почти 900 млн рублей на капремонт школ

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии планируют капитально отремонтировать 45 школ. На эти цели требуется почти 900 млн рублей, сообщил в понедельник глава Калмыкии Бату Хасиков во время прямой линии с жителями региона.

"Огромное число запросов получаю по поводу ремонта школ, особенно это касается кровли. Мы этот вопрос не раз поднимали на уровне администрации президента, правительства РФ. Министерство просвещения РФ с 2022 года начнет реализацию программы по капитальному ремонту школ. У нас очень много заявок, более 45 школ требует ремонта. Согласно проектно-сметной документации, (необходимо) почти 900 млн рублей. Республика намерена участвовать в этой программе", - сказал Хасиков.

Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки республики, всего в Калмыкии на сегодняшний день работает 161 общеобразовательное учреждение.

Участниками прямой линии с главой Калмыкии стали свыше 8,5 тыс. жителей региона.