Еще один отряд волонтеров отправился на остров Вилькицкого в Арктике для сбора мусора

ТАСС, 30 августа. Добровольцы всероссийского проекта "Чистая Арктика" приступили к уборке необитаемого острова Вилькицкого (Ямало-Ненецкий автономный округ). Экспедиция завершится в середине сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Первая в этом году экспедиция по очистке острова Вилькицкого прошла в июле - августе, и ее организовывали "Волонтеры Арктики". Была произведена зачистка площадью 2 га, слито и подготовлено к вывозу более 100 куб. м горюче-смазочных материалов (ГСМ), спрессованы 1 460 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ.

"Накануне отряд из десяти добровольцев проекта "Чистая Арктика" отправился на остров Вилькицкого, где пробудет до середины сентября. Там ребята продолжат работу "Волонтеров Арктики" по подготовке собранного мусора к его последующему вывозу и переработке, запланированным на 2022 год", - говорится в сообщении.

Волонтеры "Чистой Арктики" уже работали на Ямале в первой половине августа: 15 добровольцев очищали от накопившегося мусора побережье Карского моря в районе Харасавэйского месторождения. За время экологической акции активисты собрали 43 куб. м ГСМ и свыше 20 тонн металлических отходов.

Также добровольческие отряды "Чистой Арктики" планируют до 2024 года очистить территорию села Мыс Каменный.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.

Об острове

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. Начиная с 2017 года волонтеры производят экологическую очистку захламленных территорий необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, который расположен между Обской губой и Енисейским заливом. Его ширина составляет около 9 км, длина - примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км).