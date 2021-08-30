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Адвокат Мирзализаде может обжаловать решение о нежелательности пребывания комика в России

Защита примет решение об обжаловании после изучения документов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Адвокат комика Идрака Мирзализаде после изучения документов примет решение об обжаловании постановления о нежелательности его пребывания в РФ на пожизненный срок.

"Получим уведомление, изучим, при наличии оснований - обжалуем", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

В понедельник в пресс-центре МВД сообщили, что Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. МВД пояснило, что в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Таганский суд 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.

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