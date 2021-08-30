В Петербурге создадут колледж-трансформер, который сможет менять программы обучения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Колледж-трансформер, который сможет оперативно менять программы обучения, построят в Петербурге. Он будет рассчитан на три тысячи обучающихся, сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов.

"Мы приняли решение построить суперколледж. Такое название не из-за размеров, хотя там будут учиться 3 тыс. ребят. Главное его отличие - это будет колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать", - процитировали Беглова в пресс-службе администрации города по итогам заседания городского педагогического совета.

По словам Беглова, популярность профессиональных училищ и техникумов в Петербурге растет, в некоторых из них конкурс достигает 10 человек на место - больше, чем в вузы.

"Ребята стремятся как можно раньше получить профессию, начать зарабатывать и помогать родителям. Можно это только приветствовать. За последние три года количество рабочих мест в городе выросло почти на 110 тыс., причем высокооплачиваемых и высококвалифицированных, поэтому колледжи действительно востребованы", - отметил глава города.

По его словам, специалисты со средним профессиональным образованием нужны в судостроении и медицине, транспорте и энергетике. Со следующего учебного года планируется увеличить прием в колледжи Петербурга на 2 тыс. человек.