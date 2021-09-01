"Не перегнуть палку родительских амбиций". Как лучше учить одаренных детей

Первого сентября в МГУ начнет учиться самая юная студентка в России, девятилетняя Алиса Теплякова. Этим летом она сдала ЕГЭ и экзамены на психологический факультет. Многие известные педагоги заявили, что столь раннее развитие не полезно ребенку, а отец девочки критикует систему школьного образования. Мы поговорили с Евгением Тепляковым, психологами, педагогами и попытались разобраться, как и где лучше учить одаренных детей

Алиса Теплякова стала одной из самых обсуждаемых личностей минувшего лета: она сдала ЕГЭ — тогда ей еще было восемь, — подала документы на психфак, выдержала дополнительный экзамен по биологии и поступила на платной основе. История семьи Тепляковых попала в СМИ, отец девочки Евгений дал десятки интервью о том, как они с женой добились таких результатов в образовании Алисы и младших детей — у нее шесть младших братьев и сестер: семилетний брат Хеймик в этом году сдал все экзамены за девятый класс, ОГЭ и получил аттестат, пятилетняя Лейя учится по программе пятого класса, а четырехлетняя Терра — по программе первого. Реакция аудитории оказалась скорее негативной, чем восторженной: многие обвинили Евгения в том, что он лишает их детства, общения со сверстниками, так как дети находятся на домашнем обучении, наносит психологическую травму, которая обязательно повлияет на их жизнь в будущем. Мы поговорили с Евгением Тепляковым, с психологами и педагогами о том, какие пути есть у детей, которым скучно и слишком просто в обычной школе. Обычный ребенок "Алиса — не вундеркинд, — первым делом заявляет Евгений Тепляков во время нашего разговора. — Она обычный ребенок, как и все мои дети. Да, у них замечательная память, прекрасная, но они не запоминают информацию страницами. И таких результатов могут добиться и другие дети, если с ними заниматься".

Описание Алиса Теплякова в аудитории © Личный архив семьи Тепляковых

Алиса Теплякова никогда не ходила в школу. С раннего детства с ней, ее братьями и сестрами занимаются родители. Евгений говорит, что он не использует в обучении оценки, жесткие рамки, большое внимание уделяет чтению детей. "Нужно просто много читать. Переход количественных изменений в качественные — главный принцип. Где-то к трем годам мы начинаем слоги в слова собирать, где-то к четырем годам мы читаем 30–40 слов в минуту, а к пяти это уже 100 с чем-то. Это длительный процесс, ежедневный. Это не скорочтение, нет. Если ребенок не читает на скорости 70 слов в минуту, о каком понимании может идти речь? Конечно, надо мотивировать ребенка, сначала он читает потому, что мама его хвалит, его поощряют чем-то приятным, мороженым, мультиком, игрушкой, потом он втягивается и читает ради самого процесса, потому что это доставляет ему удовольствие". На занятия уходит несколько часов в день, часто папа учит детей в игре. "То, что вы расскажете ребенку, что бывают числа больше тысячи, не лишит его детства, то, что вы покажете ему, что такое дроби, что число можно разделить на другое, тоже не лишит. На примере тортика можно показать. Разрезали тортик на части — получились дроби". Евгений утверждает, что обучение на дому — не какая-то принципиальная позиция, просто Алису никуда не брали из-за возраста. "Мы хотели отдать ее в школу с четырех лет, она письмо Путину писала — школа не хотела принимать, никогда и никакая, — говорит Евгений. — У нас десятки ответов, от Департамента образования Москвы, от разных школ и учреждений, но смысл ответов один: идите в песочницу, к чертовой матери, вам череп жмет, пока не перестанет жать, не приходите. И когда с нами были готовы официально разговаривать, ребенок официально учился по программе восьмого. В семь лет она уже сдала экзамены за девятый класс". Евгений показывает официальные ответы на свои запросы. В 2019 году они с женой Натальей писали в Центр педагогического мастерства, который работает с талантливыми школьниками. Рассказывал об успехах своих детей и просил помощи учителей: "У нас совершенно не хватает времени на всех детей. Нам очень важно найти учителя, который сможет и захочет прочитать ребенку в лекционном формате курсы-интенсив хотя бы по каким-нибудь предметам школьного курса". ЦПМ ответил: "Центр педагогического мастерства не имеет опыта такой работы". Алису не приняла и школа для одаренных детей "Интеллектуал" — там обучают учеников с пятого по одиннадцатый класс. ТАСС сделал запрос в Департамент образования города Москвы с просьбой пообщаться на эту тему с руководством школы, однако получил устный отказ. Также Алису не включили в Реестр одаренных детей, Департамент образования и науки города Москвы ответил, что одаренных детей выявляют на основе "наличия созданных ими результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного патентом или свидетельством, и (или) публикации в научном международном всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), либо посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов". Также в ответе отметили, что в реестр включаются дети, ставшие призерами и победителями заключительных этапов интеллектуальных и творческих конкурсов и олимпиад. "Иными словами, нам сказали: "Вот если вы выиграете Всерос, тогда пожалуйста". Но в семь лет, это еще до ковида, она победила на школьном этапе по математике восьмого класса, по экономике восьмого класса, по естествознанию восьмого класса, по экологии. То, что ребенок выигрывает школьный этап в пять лет, это значит, что попала в число призеров, границу которых установили на региональном этапе. Ну ребят, ну давайте честно, за этим ребенком должны гоняться. Но нам везде говорят: "Идите в песочницу". Возрастной ценз По закону об образовании, дети в России могут быть приняты в первый класс не ранее шести с половиной лет. При этом по заявлению родителей и при наличии разрешения учредителя образовательной организации зачисление возможно и раньше. Возрастные ограничения при поступлении в школу Евгений считает фактором, который мешает детям развиваться. "Почему в Белоруссии дети идут в школу с шести лет, в Великобритании — с пяти лет, в Китае дети в три пишут иероглифы, а у нас, видите ли, у ребенка рука не готова к письму. Не готова психика. Нам говорил на одной из комиссий логопед: "Я вам как мама говорю, Алиса не готова к школе". При чем тут "как мама?". Ребенок сдает все экзамены, опережая программу на несколько лет!"

Описание Братья и сестры Алисы Тепляковой. Всего в семье семеро детей © Личный архив семьи Тепляковых

Я возражаю и говорю, что первый класс в Великобритании — это, по сути, детский сад, а в российском саду детей тоже учат читать и писать. Евгений отвечает, что Алиса ходила в сад, но за месяц "ей дали один раз книжку почитать". "В существующих условиях детского сада невозможно развивать ребенка", — считает отец Алисы. При этом девочка ходила в садик не только в России, но и в Китае, где несколько лет жили Тепляковы, пока Евгений учился в докторантуре Академии наук КНР и работал — занимался микробиологией и биоинформатикой. В детстве отец одаренной девочки тоже был победителем школьных олимпиад и конкурсов, потом с отличием окончил психфак, факультет высчислительной математики и кибернетики, аспиратнуру МГУ. "В Китае мы изучали биомаркеры рака. Должны были выходить на потенциальные вакцины". В Россию Тепляковы вернулись потому, что хотели учить детей на родном языке, хотя жилищные условия в Китае были лучше, чем дома. "Как бы Алиса закончила школу и поступила в вуз в восемь лет, если бы училась на чужом языке? У нас нет такого уровня китайского языка, чтобы с ней заниматься. Она бы училась на русском, потом бы переводила это все на китайский. Что ждет ребенка за границей? Что лучше, чтобы он пошел на кассу куда-то работать или стал ученым мирового уровня?" В Москве Тепляковы живут вместе с семью детьми в однокомнатной квартире. Евгений официально оформился как воспитатель домашнего детского сада. "Можно сказать, работаю по первому своему образованию, как психолог". Говорит, что карьеру ученого, в которой у него были большие перспективы, оставил без сожаления. "А вы посмотрите на результаты обучения детей, вам не кажется, что они впечатляющи? На докторскую тянуть могут. Если это не один ребенок, а несколько показывают такие результаты, если система показывает свою эффективность, разве это не прорыв в возрастной психологии?" Спрашиваю, как он отреагирует, если Алиса не захочет или не сможет стать ученым, добиваться высот в науке, а выберет, например, жизнь мамы и домохозяйки. "Отличный выбор, рожать детей — это прекрасно!" — воодушевляется Евгений. — Пусть выбирает сама, хоть в супермаркет кассиром". — Вы правда спокойно на это посмотрите? — Ну, в 14 лет нет, не пущу все же работать, к тому же после университета аспирантура, наверное, будет, — говорит он. — Но в 18 — пожалуйста. Поймите, мы не делаем какой-то проект, мы просто учим ребенка. Мы делаем то, что должны, а все нас пытаются остановить и предложить в качестве альтернативы неизвестно что. По сути предлагают посадить ее в третий класс. Остальное не удовлетворяет психологов. А как можно с аттестатом сделать это, ребенка, который настолько ушел вперед? А других вариантов нет. А что делает человек, который закончил школу? Он идет институт. "У Алисы нормальное детство" 19 июля Алиса сдала дополнительный вступительный экзамен по биологии в МГУ и набрала 48 баллов из 100: это не очень высокий результат, но и не низкий, во всяком случае, многие абитуриенты набрали меньше — оценки в открытом доступе можно посмотреть на сайте МГУ. История Алисы попала в медиапространство и вызвала большой интерес к уникальной девочке. Евгений признается, что не ожидал атаки хейтеров на его семью после того, как история Алисы попала в медиапространство. И, хотя он добавляет, что "гадости пишут одни и те же люди и дизлайков и злобных комментариев на самом деле гораздо, гораздо меньше, чем поддерживающих", достаточно взглянуть под любое видео в Сети с интервью Теплякова и его дочери, чтобы убедиться, что многие реагируют негодованием. Их аргументы — что ребенок не проживает детство, не общается полноценно со сверстниками, из-за чего возникает социальный дефицит — ребенок не понимает и не знает, как правильно себя вести среди людей, как общаться, выражать свои эмоции. Евгений парирует, что у Алисы нормальное детство, много активностей, она играет с детьми во дворе, много занималась в кружках, да и дома у них настоящий детский сад — девочка постоянно в детском обществе. На предложения комментаторов протестировать девочку резонно замечает, что они не в праве оценивать ее, а тем, кто в праве, Алиса уже показала свои знания, сдав ЕГЭ и получив аттестат. Кажется, больше всего его раздражают высказывания о том, что Алиса просто зазубрила информацию и на самом деле плохо осознает ее. "Вы правда считаете, что можно сдать ОГЭ, потом ЕГЭ, потом экзамен по биологии в МГУ, не понимая, что читаешь? — удивляется отец девочки. — С точки зрения государства, ребенок освоил образовательную программу, если это подтвердили неоднократно независимые диагностики по всем предметам, ее каждую аттестацию проверяли профессионалы, компетентные эксперты, в которых не приходится сомневаться". ТАСС получил письменный ответ от пресс-службы Рособрнадзора, в котором говорится, что на ЕГЭ "присутствуют задания, на которые необходимо дать развернутый ответ. Часть с развернутым ответом проверяется специально созданной предметной комиссией по единым критериям. Так, например, Алиса Теплякова сдавала экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку содержат задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста". При этом Рособрнадзор отметил, что живого общения между Алисой и учителями во время сдачи экзаменов не было: "Контрольные измерительные материалы экзаменов, которые сдавала Алиса Теплякова в форме ЕГЭ, не содержат заданий, на которые даются устные ответы. Технология проведения ЕГЭ не предполагает общения участника экзамена с его организаторами, за исключением вопросов, касающихся процедуры проведения экзамена". Дополнительный вступительный экзамен по биологии при поступлении на факультет психологии МГУ из-за пандемии коронавируса проводился в дистанционном формате.

Описание Алиса с сестрами около Главного здания МГУ © Личный архив семьи Тепляковых

"В комнате была только Алиса, под камерами, так что смешно думать, что мы могли ей помогать", — говорит Евгений. — Непонятно, почему какая-то баба Маша условная говорит, что нет, это все неправда, надо Алису спросить то-то и то-то. Во-первых, баба Маша не имеет права ее тестировать, у нее нет на это полномочий, а во-вторых, образовательной системе виднее, за что ставится оценка и за что выдается аттестат. Давайте лучше посмотрим, сколько школьников у нас ОГЭ по математике завалило. Многие после девятого класса тот же русский не сдали. Потом мы говорим о том, что половина детей отсеилась и ушла в ПТУ — вы думаете, что в ПТУ дети "Войну и мир" читают? Официально она в программе есть, но очевидно же, что не читают ее, ее не читают в физматклассах, и что?" Алиса Теплякова пока не читала ни Толстого, ни Достоевского, ни "Яму" Куприна, зато очень любит Кира Булычева, Пушкина и сказки. Ее отец уверен, что это не помешает ей в основении университетского курса психологии. Средний ученик Оппоненты Евгения Теплякова считают, что даже очень способный ребенок должен учиться среди сверстников в школе, а не попадать во взрослую среду. Так, педагог и общественный деятель Евгений Ямбург против такого ускоренного обучения и считает его даже опасным для детей. "С точки зрения социальной зрелости учеба в университете для ребенка — даже еще не подростка — это, конечно, невозможно. Даже если к нему бережно будут относиться студенты, представьте, такой маленький ребеночек бродит среди них. Да, если ребенок способный, нельзя держать его на манной каше. Но существуют другие способы развития, надо брать еще два иностранных языка, заниматься музыкой, живописью, развивать вширь, чтобы человек действительно созревал. У меня были такие дети, которые рано поступали в школу, в пять лет. Но оканчивали они все-таки в 14. Папа Алисы говорил, что сэкономил дочери 10 лет жизни — он родитель, и я не смею советовать родителям, но я против такого бухгалтерского подхода. Думаю, не сэкономил, а в отдаленной перспективе может и навредить серьезно". Евгений Тепляков вреда в том, что они с женой учат детей не так и не теми темпами, как в общеобразовательной школе, не видит. "Почему Алиса должна сидеть в начальной школе? Посмотрите программу по математике "Школа России" автора Марии Моро за первый класс, за второй класс. Это же чудовищно! В первом классе счет в пределах 20!" Такая аргументация, считает педагог Дима Зицер, неверна, хотя он согласен, что программа может не устраивать детей и родителей, но это не повод вырывать ребенка из детского общества. "Это манипулятивная логика, одно не связано с другим. Программа в школе, может, и плохая, программу в школе надо менять — да, возможно. Но есть разные программы, в законе об образовании предусмотрены разные формы обучения, в том числе семейное, и да, ребенок может выучить за три часа то, на что другие тратят неделю, и пойти после в Эрмитаж, и пойти в театр, и поехать в поход, и успевать познавать другие аспекты жизни, на которые у школьников не хватает времени, а не идти линейно. Потому что поход — это тоже знания. Театр — это тоже знания. И посиделки с друзьями — это тоже знания. Жизнь устроена широко и сложно. Но я согласен с тем, что дети становятся неталантливыми в момент, когда взрослые разными способами отбирают у них таланты. Простейший способ — загнать их в одни рамки и посмотреть, что будет дальше". Отец Алисы считает, что главная проблема российского образования в косности школьной системы, которая ориентирвана на "среднего ученика" и не знает, что делать с одаренными, неуспевающими, нестандартными детьми.

Описание Алиса Теплякова © Личный архив семьи Тепляковых

"Что мешает набрать детей, которым нужен особый подход, например неусидчивых детей, к учителю, который готов с ними работать, и чтобы было разделение — первый класс с шести и с семи лет, чтобы не было проблем с адаптацией и смешения возраста. Ну у вас 12 классов — ну отдайте один под шестилеток. И под тех, кто не сидит и очень активный. И найдите учителя под них. А в другой класс взять учителя совсем другого типа. Не надо говорить, что дети не потянут, они потянут, но вы не готовы их взять. Но это не нужно никому. У нас не принято быть умным". В России между тем существуют и школы, и интернаты для одаренных детей: только в Москве их 10, среди них — упомянутый "Интеллектуал", школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии, информатики, математический лицей "Вторая школа", Центральная музыкальная школа для одаренных детей при Московской консерватории, Московская государственная академия хореографии. Но почти все они, за исключением ЦМШ, не принимают детей младше 9–10 лет. Эмоциональный интеллект и IQ Евгений Тепляков утверждает, что тестировал своих детей по шкале Векслера — одному из самых известных тестов для определения интеллекта — и выяснил, что у них он "переваливает за 200–250". При этом хорошими результатами для взрослых считается уровень в 120 баллов, выше 130 — отражает очень высокий интеллект. "Мы берем их возраст и видим, что они уперлись в потолок шкалы. По шкале для 16-летних у нее 140, а как это перевести в ее баллы, если ей восемь лет? Вот за 200 в любом случае вылетает. Многим моим коллегам такой способ не нравится, но считаю его достоверным", — говорит Евгений. Однако психологи и педагоги, которые следили за историей Алисы, отмечают, что для успешной учебы и будущей жизни важен не только уровень знаний, но и так называемый эмоциональный интеллект — умение распознавать свои и чужие эмоции, чувства, намерения, желания. "Мы наблюдаем, что дети в три, четыре, пять лет действительно по-разному понимают эмоции другого человека. Есть такое понятие, как эгоцентризм, — когда ребенок до определенного возраста не может посмотреть на мир с позиции другого человека. Ему кажется, что ситуацию видят все точно так же, как он. И это происходит не потому, что он вредничает, а потому, что у него еще не сформировано другое восприятие мира, он не понимает, что есть другой человек с другими чувствами, другими эмоциями, другим восприятием мира, — объясняет детский психолог, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александра Долгих. Она объясняет, что эгоцентризм не уходит сам по себе, но в результате взаимодейтсвия ребенка с другими детьми в коллективе происходит децентрализация. "Ребенок попадает в среду детей, и для того, чтобы выстроить отношения в коллективе — в детском саду, в школе, в первом классе, — ему приходится взаимодействовать, общая деятельность помогает понять, что есть другие люди. Например, когда дается одно название на двоих, когда необходимо распределить роли — для этого нужно понимать, как нужно себя вести, что можно делать, а что нельзя, и тогда эгоцентризм уходит. Ребенок научается видеть мир глазами другого человека, он понимает, что другой человек может мыслить, видеть, чувствовать по-другому. Понимание своих и чужих эмоций — это важная часть развития эмоциональной сферы", — говорит Александра Долгих. Педагог Дима Зицер отмечает, что в каждом возрасте есть своя прелесть и "здорово каждый этап исследовать и проживать". Факт ранней сдачи ЕГЭ он не считает чудом: "Факт, что ребенок поступил в МГУ, свидетельствует о том, что большинство детей могут развиваться совершенно иначе, другим способом, что школа уже 200 лет использует одну модель с упорством, достойным лучшего применения, а если заниматься другими моделями, то и результаты будут другими. Но я не считаю, что нужно заужать развитие человека, идя с ним только в одном направлении, за счет чего-то другого, выдавливать это направление, как из тюбика пасту. Можно сдать в восемь ЕГЭ и закончить вуз в 13. Вопрос — зачем? И чтобы произошло что?" Именно пропуск этапов становления и взросления, в том числе эмоционального, педагоги считают опасным для психики ребенка. В недавнем фильме режиссера Елены Погребижской советский вундеркинд Ирина Полякова, которая поступила в МГУ в 14 лет, рассказывала о своих детских проблемах, травле в школе, желании дружить и подстроиться под старших одноклассников, которые не хотели принимать в компанию маленькую девочку, а также о давлении со стороны родителей, которые ждали от нее сверхрезультатов. Ирина смогла пережить детские травмы за годы психотерапии, но часто одаренные дети не выдерживают нагрузок и стресса. Евгений Тепляков при упоминании знаменитых вундеркиндов со сломанными судьбами, возражает: "Почему все приводят трагические примеры, которые везде растиражированы? Почему берете примеры тех, кто покончил с собой, сошел с ума, умер от инсульта, не справился, стал алкоголиком, а не пример Теренса Тао? (знаменитый математик, вундеркинд, который стал самым молодым профессором Калифорнийского университета в 24 года — прим. ТАСС).

Описание Теренс Тао (слева) получает медаль из рук короля Испании Хуана Карлоса, 22 августа 2006 года © EPA/SERGIO BARRENECHEA EPA/Sergio Barrenechea