ВЦИОМ: больше половины россиян ни разу не слышали о термине "инклюзивное образование"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 60% опрошенных россиян впервые услышали об инклюзивном образовании, при этом две трети респондентов (66%) положительно относятся к совместному обучению детей с особенностями развития с детьми без особенностей. Результаты совместного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), фондом "Обнаженные сердца" и ассоциацией "Аутизм-регионы", опубликованы в понедельник на сайте центра.

"Информированность о термине "инклюзивное образование" низкая: 59% россиян впервые услышали термин от интервьюера ВЦИОМ, а еще 16% затруднились ответить. Каждый четвертый слышал про инклюзивное образование (25%), но только каждый десятый (11%) смог дать верный ответ: инклюзивное образование - совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития", - говорится в материалах опроса.

Согласно приведенным данным, две трети россиян (66%) положительно относятся к инклюзивному образованию, 16% - отрицательно и 13% - нейтрально. По мнению россиян, преимуществом совместного обучения является социализация, толерантность и позитивная среда в коллективе (62%). Ключевым недостатком инклюзивного образования респонденты считают возможные психологические проблемы у детей с особенностями развития (27%), которые могут возникнуть в процессе обучения.

Большинство россиян (80%) согласны с утверждением, что инклюзивное образование дает возможность детям лучше понимать друг друга. При этом каждый второй россиянин придерживается мнения, что при совместном обучении возрастает риск конфликтов, агрессии и травли (57%), еще 31% респондентов говорят о возможном снижении качества знаний у обычных детей.

"Несмотря на то, что в России уже восемь лет есть закон об образовании, который гарантирует всем детям, вне зависимости от уровня их способностей или существующих диагнозов, возможность учиться в школе, сам термин "инклюзивное образование" остается малоизвестным для большинства. Это связано с тем, что во многих школах и детских садах на практике инклюзии пока нет. Количество детей с особыми потребностями, которым необходима возможность пойти в обычную школу, где рядом учатся типично развивающиеся сверстники, весьма значительно. Например, по оценкам Минздрава, только детей с аутизмом в России свыше 300 000 человек", - прокомментировала результаты опроса основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 августа. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.