Педагоги Петербурга получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Школьные педагоги и воспитатели детских садов Санкт-Петербурга накануне учебного года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, эта мера коснется более 120 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей всем петербургским педагогам. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на ежегодном заседании Городского педагогического совета", - говорится в сообщении.

По его словам, с такой инициативой обратились руководитель "Сириуса" Елена Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры - все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности выплату получат больше 120 тыс. человек.

Как отметил Беглов, он проведет рабочее совещание с членами городского правительства, на котором дадут поручения, чтобы произвести выплаты в течение трех недель.